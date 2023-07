Rouvrez les Skyblogs ! Selon Twitter, le microblogging c'est le passé !

En réponse à un utilisateur, le bouillonnant patron de Twitter a indiqué que l'outil s'appelle désormais Twitter Articles, et « permettra aux utilisateurs de publier des articles très longs et complexes avec différents médias ». Elon Musk ajoute même qu'il leur sera possible de « publier un livre » s'ils le souhaitent. Les écrivains ou simples abonnés pourront ainsi ajouter des photos et vidéos à leurs articles pour les enrichir.