Twitter : la plateforme teste les très longs posts, faut-il dire adieu au microblogging ?

Mais cela n'enlève pas la question principale : pourquoi ? En effet, on peut arguer que le succès de Twitter, sa spécificité surtout, est justement cette limite qui force les utilisateurs à synthétiser leurs propos et à passer facilement d'un tweet à l'autre. Par ailleurs, il existe déjà de nombreux moyens de poster des textes plus longs : les threads, les textes sur une ou plusieurs images, les sites plus ou moins dédiés tels que Twitlonger, Medium ou Reddit, ou tout simplement les autres plateformes sociales. Notons d'ailleurs que le passage de la limite originelle de 140 à 280 caractères avait déjà suscité des critiques chez les utilisateurs de la plateforme.