Faut-il vraiment espérer l'arrivée des longs posts sur Twitter ?

À noter que cette fonctionnalité évoquée par Elon Musk était déjà à l'étude du côté de chez Twitter depuis de longs mois. Une fonction alors pensée pour créer des articles en utilisant une mise en page digne de ce nom, avec l'inclusion de médias. Reste à savoir maintenant quand, et comment, il sera possible de poster de longs messages sur Twitter, via un outil pensé pour cela.