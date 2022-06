Twitter : bientôt la publication d'articles ?

Selon TechCrunch, cette nouvelle fonctionnalité offrirait aux utilisateurs la possibilité de créer des articles en utilisant une mise en page digne de ce nom et incluant des médias, qui pourront ensuite être publiés sur Twitter et partagés avec les personnes qui les suivent. La fonction serait en cours de test, en vue d'être déployée publiquement dans un futur (plus ou moins) proche.