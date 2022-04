Twitter travaille (enfin) sur un bouton "éditer"

Le 1er avril est toujours le jour des blagues drôles , et Twitter en a profité. En jouant sur le running gag du bouton d'édition, car bon nombre de personnes répondent régulièrement aux tweets du compte officiel du réseau social dans l'unique but de le réclamer, Twitter s'est ce jour-là fendu d'un petit message « We are working on an edit button » (« Nous travaillons sur un bouton d'édition »). Bien évidemment, peu nombreuses sont les personnes étant tombées dans le panneau, tant l'entreprise semblait être butée sur cette fonctionnalité.