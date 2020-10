Birdwatch, le nouveau plan de Twitter pour rendre le réseau moins violent

Le spécialiste des réseaux sociaux Matt Navarra, basé à Cardiff, avait publié des captures d'écran de Birdwatch à la fin du mois de septembre. Sur celles-ci, on s'aperçoit que de petites lunettes apparaissent en bonne position sur la droite de la ligne de la date et de l'heure de publication du tweet. Ce bouton permet d' « Ajouter à Birdwatch » un tweet, et ensuite, le principe reste le même que celui expliqué par Jane Manchun Wong, qui a dévoilé, samedi, ce qui semble être le formulaire qui servira à guider les utilisateurs dans le signalement du tweet incriminé via Birdwatch.