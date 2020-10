Le Sénat américain assigne Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jack Dorsey à comparaître

Remis en cause par Donald Trump en mai dernier, l'article 230 est également la cible de plusieurs élus – républicains comme démocrates.

L'enjeu : responsabiliser les "Big Tech" pour mieux lutter contre des problématiques comme les contenus haineux et la désinformation. Comme le sénateur texan Ted Cruz, certains vont jusqu’à dire que « les géants de la tech constituent la plus grande menace pour la liberté d'expression et pour la démocratie actuellement. »

Mais les phrases-choc ne font pas tout : le Congrès (composé du Sénat et de la Chambre des représentants) a bien plus de mal à légiférer depuis que la Chambre des représentants est passée aux mains des démocrates, en 2018. Qui plus est à quelques semaines des élections présidentielles, il y a peu de chances pour que l’article 230 soit réformé d’ici là.