Le P.-D.G. du New York Times juge néfaste une trop grande réglementation de Google et Facebook

Les représentants de Google et Facebook seront entendus, le 27 juillet, par la Chambre des représentants des États-Unis au même titre que ceux d'Apple et Amazon pour s'expliquer sur les soupçons de pratiques anticoncurrentielles qui les concernent.

Ces auditions devraient permettre au Congrès de faire des propositions législatives de régulation du marché numérique, et donc d'un renforcement de la réglementation encadrant les pratiques des GAFA. Or, cela n'est pas forcément bon signe pour Mark Thompson, le président-directeur général du New York Times, qui a un avis bien tranché sur la question.