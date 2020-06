Antitrust : la justice et les États américains vont se réunir pour unir leurs forces face à Google

Les géants du numérique sont particulièrement malmenés ces dernières semaines. Amazon est dans le collimateur de la Commission européenne et de deux États américains (la Californie et Washington), Apple fait l'objet de deux procédures distinctes pour ses services Apple Pay et l'App Store par la Commission européenne, encore elle, et la plus haute juridiction allemande vient de juger que Facebook abuse de sa position dominante sur le marché des réseaux sociaux pour faciliter la collecte des données personnelles des utilisateurs via ses réseaux sociaux.