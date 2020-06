La plus haute juridiction allemande juge que Facebook abuse de sa position pour collecter des données

L'autorité de la concurrence allemande avait ainsi menacé Facebook d'une amende de plusieurs milliards d'euros si l'entreprise (et ses filiales WhatsApp et Instagram) ne freinait pas sa collecte de données. Une décision qui avait conduit la société fondée par Mark Zuckerberg à interjeter appel. Un tribunal inférieur avait ensuite déclaré que Facebook n'avait pas besoin de se conformer à la décision jusqu'à ce que la Cour fédérale allemande se prononce. Et elle vient de se prononcer. Et sans mauvais jeu de mots, la décision est sans appel.