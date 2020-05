RGPD : Twitter et WhatsApp encourent de lourdes amendes si les pays de l'UE se mettent d'accord

Logos Twitter et WhatsApp (©Clubic)

La Commission irlandaise sur la protection des données, équivalente de la CNIL française, a annoncé avoir soumis à ses pairs (comprenez aux autres régulateurs européens) un projet de décision, le 22 mai 2020, concernant Twitter International Company. L'autorité soupçonne le réseau social d'avoir enfreint le RGPD en ses articles 33 et 35, en adoptant un comportement constitutif d'une violation des données.

C'est un véritable défi auquel fait face le DPC irlandais aujourd'hui. C'est la première fois que la coopération entre les 27 autorités de données de l'Union européenne sera testée. Si elle aboutit, les sanctions pourraient être historiques et forcément très lourdes. Rappelons que le RGPD peut aboutir à des amendes pouvant atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise.

Twitter n'est pas le seul réseau social placé dans le collimateur de la Data Protection Commission. L'autorité irlandaise a également confirmé, par l'intermédiaire de son vice-commissaire Graham Doyle, qu' « en plus de soumettre ce projet de décision à d'autres autorités de contrôle de l'UE, nous avons envoyé, cette semaine, un avant-projet de décision à WhatsApp Ireland Limited ».

Cet avant-projet de décision tombe aussi sous le coup de l'article 60 du RGPD, puisque les violations constatées valent pour toute l'Union européenne. Ici, le gendarme des données accuse WhatsApp d'avoir enfreint les articles 12 à 14 du règlement européen, qui encadrent la transparence sur les informations et données personnelles partagées avec Facebook, maison-mère du réseau social.

Les deux sanctions ont de réelles chances d'aller à leur terme. D'une part, les deux projets émanent de l'autorité issue du pays où se trouvent les sièges européens des principaux acteurs des technologies. Et d'autre part, si l'on se base sur l'article 60 du RGPD, seule la formation, « dans un délai de quatre semaines », d'une « objection pertinente et motivée à l'égard du projet de décision », pourrait prolonger les discussions, et retarder voire empêcher le couperet de tomber.