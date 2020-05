La CNIL irlandaise demande des comptes à Apple après les révélations sur Siri

Le Data Protection Commissioner (commissaire à la protection des données ou DPC), principale autorité de régulation et de protection des données en Irlande et équivalente de la CNIL française, semble être sensible aux dernières déclarations du lanceur d'alerte qui avait révélé le scandale des écoutes Siri par Apple et ses sous-traitants à l'été 2019. Le principal régulateur de la marque à la pomme dans l’Union européenne réclame des éclaircissements… avant une prochaine enquête ?