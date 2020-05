Le lanceur d'alerte des écoutes de Siri s'inquiète de la collecte de données par Apple et les GAFAM

Pour resituer le contexte, en 2019, nous apprenions que certaines conversations de clients et utilisateurs de Siri étaient écoutées par des salariés ou sous-traitants d'Apple . Luc Julia, le père de Siri et désormais vice-président de l'innovation chez Samsung Electronics, nous expliquait au début de l'année en interview comment fonctionnait en réalité les écoutes . Du côté d'Apple, on avait affirmé que l'écoute des conversations n'était destinée qu'à améliorer les performances de l'assistant personnel.

Thomas le Bonniec, à l'origine donc de la révélation des écoutes, qui avait été largement commentée dans la presse, a indiqué avoir écrit une lettre aux différentes autorités de régulation européennes, dans laquelle il peste contre la firme à la pomme et explique qu'"il est inquiétant qu'Apple (et pas que) continue d'ignorer, de violer les droits fondamentaux et poursuit sa collecte massive de données." Il pointe donc aussi du doigt au passage les membres des GAFAM et autres géants technologiques.