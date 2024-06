L'enregistrement des appels débarquera sur iOS 18, mais que dit la loi en France ?

La porte-parole de la CNIL ajoute que l'exemption domestique n'est pas applicable aux fournisseurs de ces applications et fonctionnalités si ces derniers traitent les données. Si des sociétés comme Apple « ont accès aux enregistrements, les hébergent, les utilisent pour améliorer leurs services, entraînent une IA… Dans de telles hypothèses, le fournisseur d'application acquiert une responsabilité sur les traitements/fichiers et doit respecter le RGPD. »

Pour sa part, Apple assure que pour des raisons de vie privée et de sécurité, le traitement des algorithmes est confiné en local grâce au neural engine de ses derniers SoC. Puisqu'Apple ne traite pas les données, le stockage des conversations et leur transcription dans le smartphone sont donc indéfinis. En revanche, une synchronisation avec iCloud fera d'Apple un hébergeur pour ces enregistrements audio… On imagine alors que l'exemption domestique s'applique de la même manière que lorsque les contacts de votre carnet d'adresses sont synchronisés sur le cloud.

Cependant, même en local, on pourrait se demander si par la même occasion, ce fichier audio servira à alimenter cet index sémantique décrit par Craig Federighi. En théorie, il serait parfaitement possible pour Apple Intelligence de récupérer des informations au sujet d'un contact spécifique à la suite d'une discussion avec ce dernier pour enrichir son profil : son humeur du moment, ses problèmes, sa situation personnelle ou professionnelle…