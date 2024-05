Enregistreur et traducteur au format carte bleue, le Plaud Note, nourri à GPT-4, a tout d'un indispensable, on vous montre pourquoi

Il ne pèse que 28 grammes sur notre balance, mais le Plaud Note est un produit concret, utile, disponible, et surtout, ses fonctionnalités sont très recherchées du grand public. Le petit appareil, d'une épaisseur de trois petits millimètres, brille avec ses capacités de traducteur et d'enregistreur. Ce qui le fait sortir du lot, c'est sa capacité à retranscrire et à enregistrer la voix de multiples manières, grâce à son utilisation de GPT-4, le modèle de langage d'OpenAI. Fonctionnalités, prix, technologie et utilisation, nous avions envie d'en savoir plus. Après avoir découvert le produitdurantà VivaTech, je l'ai essayé à la maison. Et devinez quoi ? Je vais vous dire qu'il vaut le coût/coup !