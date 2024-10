Mais NotebookLM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Outre les vidéos YouTube, l'outil prend désormais en charge les fichiers audio au format MP3 et WAV. Parfait pour résumer l'enregistrement d'un cours, d'une réunion ou d'un brainstorming, et en tirer les idées essentielles. Autre nouveauté très attendue, la possibilité de partager facilement vos Audio Overview en quelques clics avec une URL publique. De quoi épater vos collègues ou vos profs avec des comptes-rendus dignes des meilleurs podcasts, sans avoir à passer des heures derrière un micro.

Avec plus de 50 % de ses utilisateurs issus du monde professionnel, NotebookLM s'impose comme un véritable couteau suisse de la productivité. Cet outil est d'autant plus bluffant qu'il est propulsé par le modèle de langage Gemini 1.5 Pro de Google, réputé pour ses prouesses en matière de compréhension et de génération multimodale. Seul bémol, NotebookLM n'est pour l'instant disponible qu'en anglais, et cela vaut tant pour son interface que sa génération de podcasts.