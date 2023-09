Vous n'allez plus reconnaître YouTube : édition de vidéos, IA, musique, les nouveautés pleuvent !

On ne sait même pas par où commencer, tellement les annonces faites par YouTube ce jeudi 21 septembre sont nombreuses. Entre une fonctionnalité d'IA générative pour vos Shorts, le lancement d'une nouvelle application, un produit de doublage vocal et le très attendu Creator Music, faites votre choix et poussez bien votre lecture jusqu'au bout, si vous voulez tout savoir. Car on vous offre un résumé complet de ce Made On YouTube 2023.