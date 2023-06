YouTube : vos vidéos bientôt toutes en français grâce au doublage alimenté par IA ?

La nouvelle fonctionnalité est déjà en cours d'essai chez plusieurs centaines de créateurs de la plateforme, selon un responsable interrogé par The Verge. Actuellement, l'outil fonctionne seulement avec trois langues, l'anglais, évidemment, ainsi que l'espagnol et le portugais. Mais de nombreux autres idiomes devraient rapidement être ajoutés. Les capacités de l'IA devraient aussi être améliorées pour « faire en sorte que [d'ici 2024,] les pistes audio traduites ressemblent à la voix du créateur, avec plus d'expression et de synchronisation labiale ».