IA, podcast ou encore vidéos de réaction... où va YouTube en 2023 ?

YouTube fait vivre « des centaines de milliers de chaines », comme le rappelle Neal Mohan en introduction de sa lettre. Un écosystème mondial qu'il veut continuer à améliorer, en permettant plus de monétisation encore. Et cela passera par l'offre de « plus d'opportunités aux créateurs en dehors des publicités en développant notre activité d'abonnements, en investissant dans le shopping et en améliorant continuellement nos offres de biens numériques payants. »

Le nouveau dirigeant revient ainsi dans les exemples qu'il cite par la suite sur les podcasts, qui vont débarquer prochainement aux États-Unis dans YouTube Music. Il souhaite faciliter la production et la publication de podcasts sur la plateforme, et enfin mettre en place l'intégration RSS.