Revenus, Shorts, bande-son : YouTube va encore mieux récompenser les créateurs

Le géant du streaming vidéo a ainsi confirmé sa toute puissance sur le plan mondial et sa volonté de soutenir les créateurs, petits et grands. Pour cela, il souhaite diversifier un peu plus encore les sources de revenus et faciliter l'accès à la monétisation. L'accent a notamment été mis, lors de l'événement baptisé « Made on YouTube » retransmis en direct et suivi par Clubic, sur la monétisation, les Shorts et la musique.