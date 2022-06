YouTube Shorts atteint 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels et vise TikTok

En effet, Google confirme aujourd'hui la très bonne santé de son format Shorts, puisque ce sont plus de 1,5 milliard d'utilisateurs qui consomment ces petites vidéos chaque mois. Pour YouTube, il s'agit de s'adapter à « la réalité du téléspectateur d'aujourd'hui », c'est-à-dire une tendance à regarder des contenus très différents, souvent en fonction de l'endroit et/ou du moment. Nous sommes ainsi plus enclins à visionner des Shorts pendant un court trajet ou une pause toilettes, et une vidéo plus consistante pendant la pause déjeuner.