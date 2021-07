YouTube lance son service Shorts en France, un TikTok made by Google

Ce concurrent de TikTok a déjà dépassé les 6,5 milliards de vues quotidiennes dans le monde. Son principe est simple et vous ne serez pas perdu si vous connaissez déjà TikTok : créer des vidéos courtes (de 60 secondes maximum) en format mobile (filmées à la verticale donc) de manière créative grâce aux nombreux outils mis à disposition des utilisateurs et utilisatrices.

Shorts ne dispose pas d'application qui lui est propre, mais se rend disponible via l'app YouTube habituelle. La plateforme est d'ores et déjà disponible chez nous : vous pouvez y accéder via l'onglet dédié, juste à droite du logo de la page d'accueil.

Une première vidéo se lance alors automatiquement, que vous pouvez commenter, liker, disliker ou partager. Pour passer à la vidéo suivante, le principe du swipe est repris, mais à la verticale : il faut balayer l'écran de haut en bas (et de bas en haut pour revenir à la vidéo précédente).