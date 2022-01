YouTube dévoile sa feuille de route pour 2022, en promettant de chouchouter ses créateurs de contenus

Ainsi, YouTube a Shorts pour concurrencer TikTok , mais la plateforme n'oublie pas non plus le jeu vidéo et regarde toujours d'un œil attentif Twitch , avec sa partie Gaming. « Rien que pendant les six premiers mois de 2021, YouTube a enregistré plus de 800 milliards de vues sur des contenus gaming, plus de 90 millions d'heures de diffusions en direct et plus de 250 millions de mises en ligne », note Susan Wojcicki. Forcément, cela donne des ambitions, et YouTube promet de travailler à améliorer les événements en direct, pour les créateurs et les spectateurs, mais aussi de davantage les rendre visibles sur la plateforme. Rejoignant ce que nous avons dit il y a quelques instants, YouTube veut encore simplifier la création de Shorts gaming.