YouTube rend invisible le nombre de "Je n'aime pas", mais ne fait finalement pas disparaître le bouton

Pour les utilisateurs donc, il est toujours possible d'appuyer sur le bouton le plus détesté des créateurs, afin d'aider YouTube à personnaliser les recommandations et de laisser leur avis aux youtubeurs, sans qu'ils en soient affectés en public. « Vous ne serez donc peut-être pas d'accord avec cette mesure, indique le service, mais nous estimons qu'il est nécessaire de la prendre pour améliorer notre plateforme. »