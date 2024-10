D'entrée de jeu, YouTube ne se démonte pas. Oluwa Falodun, porte-parole de YouTube, l'affirme dans une déclaration à The Verge. « YouTube ne cache pas le bouton " Ignorer " » et ajoute que « Sur les publicités pouvant être ignorées, le bouton apparaît après 5 secondes de lecture, comme toujours ».

Un côté rassurant dont le pendant pourrait faire déchanter les utilisateurs. Quelques lignes plus bas, on peut lire que la plateforme reconnaît tout de même avoir apporté quelques changements dans la présentation des publicités avec par exemple la réduction des éléments de publicités, dans le but d'offrir aux utilisateurs une « expérience plus claire ».

Concrètement, le compte à rebours classique pourrait être remplacé par une barre de progression en bas de l'écran, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Un lifting cosmétique qui ne remet pas en cause la possibilité de passer les annonces, assure YouTube. Ces modifications visent, selon la plateforme, à permettre aux utilisateurs de « s'engager plus profondément dans la publicité ». Une formulation qui a de quoi laisser dubitatif.