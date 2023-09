YouTube souhaite moins de coupures publicitaires... pour mieux les rallonger !

Selon Google, près de 80 % des spectateurs se disent plus favorables à une longue coupure publicitaire, plutôt qu'à des coupures plus courtes, réparties sur l'ensemble de la vidéo. C'est pourquoi la firme va tester des coupures publicitaires moins nombreuses et plus longues afin de « créer une expérience de visionnage plus homogène sur grand écran ».