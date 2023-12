Moins de pubs, mais des spots plus longs : YouTube change de stratégie sur la télé

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à écouter nos clients et de construire une expérience publicitaire plus moderne et plus simple pour les téléspectateurs et les annonceurs » explique Google pour faire passer la pilule. S’il sera sans doute plus facile d’ignorer les publicités avec le minuteur affiché à l’écran, difficile de dire que l’approche de Google est réellement moderne quand elle est en fait inspirée de ce que font les chaînes de télé depuis des décennies.