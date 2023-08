Pour ses abonnés premium, YouTube propose du 1080p "optimisé" sur le Web

En début d'année, Google nous annonçait l'arrivée du 1080p Premium. Réservée, comme son nom l'indique, aux membres de l'abonnement Premium, qui est désormais plus cher en France, cette option permet avant tout de jouir d'un meilleur rendu lors du visionnage de vos vidéos. Le 1080p de YouTube n'étant malheureusement pas épargné par des artefacts et une forte compression, ce paramètre confère à YouTube un nouveau moyen d'attirer davantage d'utilisateurs et utilisatrices vers son offre payante.