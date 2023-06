"1080p Premium" : YouTube va-t-il réduire la qualité des comptes gratuits ?

En revanche, si vous êtes abonné à YouTube Premium, le 1080p va bien connaitre une évolution, si vous le souhaitez. De fait, en plus du 1080p standard, vous allez pouvoir opter pour une lecture de vos contenus en « 1080p premium ». La différence au premier abord ne devrait pas être fulgurante à la lecture, mais cette version avec davantage de débit binaire doit conférer une fluidité supérieure aux mouvements et offrir plus de détails dans les vidéos que vous lisez (et qui sont compatibles bien entendu).

Ce n'est donc pas du gadget, sachant que YouTube regorge de fonctionnalités plus ou moins connues, mais ce n'est pas non plus une révolution. Attention néanmoins à la puissance de votre connexion internet qui devra aussi répondre présente pour profiter du 1080p premium.