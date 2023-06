YouTube supprime enfin la chaîne de Papacito, voilà pourquoi

En effet, les vidéos concernées pourraient difficilement plus correspondre à cette description. Reste à savoir pourquoi YouTube a attendu un mois après la dernière vidéo de Papacito, et plus de sept mois après la première sur cette affaire, pour réagir. En agissant ainsi, la plateforme, pourtant si prompte à censurer les tétons et à démonétiser les gros mots, réussit l'exploit de ne contenter personne. Bien sûr, du côté des fans de Papacito, on crie à la liberté d'intimider et de harceler. Du côté de Christian Eurgal, cette décision intervient évidemment beaucoup trop tard, car le plus gros du harcèlement était sûrement passé.