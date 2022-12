Accusations de viols : YouTube envisage de prendre des mesures contre les vidéastes

Un positionnement fort et presque inattendu de la part de Google. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Ici, il ne semble pas être question d'une action radicale comme le bannissement temporaire, voire la suppression définitive d'une chaîne. Il s'agirait plutôt d'une suspension de la monétisation et d'une sorte d'invisibilisation du vidéaste. Ce dernier ne verrait par exemple plus ses vidéos apparaître dans les recommandations ou dans d'autres sections telles que les « Tendances » ou la page d'accueil. Pour faire simple, la personne serait toujours en mesure de poster des vidéos, mais ne pourrait potentiellement plus générer de revenus grâce à elles.