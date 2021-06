YouTube, simple hébergeur ? La Cour de Justice de l'Union européenne dédouane la plateforme sur le droit d'auteur

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu ce 22 juin un verdict favorable à YouTube et Uploaded qui fera office de jurisprudence en cas de nouveaux procès à venir.

La plus haute juridiction européenne avait été saisie dans le cas de deux affaires tranchées en Allemagne et impliquant le droit d'auteur. La première concernait la diffusion d'enregistrements privés d'un concert de l'artiste Sarah Brightman sur YouTube. La seconde mêlait l'éditeur Elviser et la plateforme Uploaded, qui aurait hébergé des milliers d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans les deux cas, comme lors des verdicts rendus au niveau national en Allemagne, l'arrêt rendu au niveau européen exonère les deux plateformes d'une responsabilité dans le partage de ces œuvres et enregistrements. YouTube comme Uploaded n'ont eu qu'un rôle passif, et non actif, dans la diffusion de ces contenus. Ils sont donc qualifiés de simples hébergeurs, et n'ont ni créé ni promu les fichiers visés par les plaintes reçues.

La CJUE a ainsi jugé qu'une plateforme telle que YouTube « informe ses utilisateurs de l'interdiction de mettre en ligne des contenus protégés par le droit d'auteur ». En conséquence, ce sont ces mêmes utilisateurs qui sont les véritables fautifs pour la Cour.