YouTube a supprimé 4 millions de vidéos qui ne respectaient pas son règlement au premier trimestre

Donc, au total, 71 % des vidéos jugées problématiques et contraires au règlement de YouTube ont été identifiées grâce à l'intelligence artificielle et supprimées avant d'avoir été visionnées plus de 10 fois. Les contenus violents ou explicites (21,2 %), la nudité (16,9 %) et, légèrement au-dessus, la sécurité des enfants (24,9 %) font partie des trois grands motifs de suppression.