YouTube a supprimé 4 millions de vidéos fin 2021, en grande partie grâce à l'IA

Concernant le motif de suppression, il faut dans tous les cas avoir enfreint le règlement de la communauté de YouTube. 31,5 % des vidéos (environ 1,2 million) ont été supprimées pour avoir porté atteinte à la sécurité des enfants sur le dernier trimestre, 19,9 % pour contenu violent et explicite et 18,4 % pour nudité ou contenu à caractère sexuel. Plus de 9 % des vidéos supprimées diffusaient du spam potentiel ou du contenu prêtant à confusion, et pouvant générer des arnaques, alors que 322 627 vidéos ont été retirées (8,6 %) pour harcèlement et cyberintimidation.