YouTube retire 70 000 vidéos de désinformation pour contrecarrer la propagande russe sur la guerre en Ukraine

Le service de streaming de Google indique cependant respecter à la lettre ses règles de modération et d'utilisation, comme l'indique Neal Mohan, chef produit chez YouTube : "Nous avons une politique relative aux événements violents majeurs et cela s'applique à des choses comme le déni d'événements violents majeurs : tout, de l'Holocauste à Sandy Hook. Et bien sûr, ce qui se passe en Ukraine est un événement violent majeur. Et donc nous avons utilisé cette politique pour prendre des mesures sans précédent".

Pourtant YouTube semble bien en peine de tracer tous les comptes propageant de fausses nouvelles sur le conflit russo-ukrainien et même dépassé par le volume de contenus publiés ces dernières semaines.

Malgré ces dérives, YouTube reste actif en Russie et clame que la plateforme est l'un des seuls moyens pour les russes d'obtenir une information libre et indépendante, alors que les médias traditionnels relayent la parole du Kremlin.

Pour le moment le gouvernement russe ne prévoit pas à court terme de mettre un coup d'arrêt à YouTube, comme il a pu le faire avec d'autres plateformes sociales comme Facebook.