Google arrête sa machine publicitaire en Russie

Les relations entre Google et Moscou sont de plus en plus tendues. Dans un contexte où chaque sanction répond à une autre, le régulateur russe de l'Internet, le Roskomnadzor, a déjà ralenti l'activité de Twitter ou de Facebook sur son sol, mais le gendarme a aussi exigé de la firme de Mountain View qu'elle cesse de diffuser des publicités affichant ce qu'il estime être de fausses informations sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette sommation a provoqué la colère de Google.