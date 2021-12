Google écope d'une amende de 98 millions de dollars en Russie, faute de "bonne" censure

Google a simplement indiqué à l'AFP étudier les documents fournis par le tribunal et réserve pour le moment ses mesures, alors qu'il ne lui reste que quelques jours encore pour faire appel de la décision. La Russie a aussi menacé Google et Apple d'arrêter certains de leurs employés basés sur le sol russe si les entreprises ne coopéraient pas. Autre exemple de l'opposition entre le pays des Tsars et les acteurs numériques étrangers : le blocage de plusieurs logiciels particulièrement sollicités sur les VPN , en septembre dernier. L'application de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny fut aussi retirée des boutiques d'applications des deux géants américains, à la même période, juste avant les élections législatives.