Antitrust : Google devra payer 2,4 milliards d'euros d'amende à la Commission européenne

Google va avoir de plus en plus de mal à s'en dédouaner. Le géant américain, qui contestait l'amende de 2,4 milliards d'euros infligée il y a plus de quatre ans désormais par la Commission européenne, a vu son recours être refusé, ce mercredi, par le tribunal de l'UE, l'une des plus hautes juridictions de la zone. La maison mère de Google, Alphabet, avait en effet fait appel de la décision, mais il semble que le tribunal de l'Union européenne n'ait pas souhaité prendre en compte ses arguments.