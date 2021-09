Droit voisin : sans surprise, Google fait appel de l'amende de 500 millions d'euros

Le bras de fer entre Google et l'Autorité de la concurrence vient de franchir un nouveau cap. Mercredi, la firme de Mountain View a annoncé avoir fait appel de l'amende de 500 millions d'euros , infligée le mardi 13 juillet par l'Autorité de la concurrence. Le régulateur reproche au géant californien un manque de bonne foi, d'informations et de neutralité dans son comportement avec les éditeurs français sur le droit d'auteur et les droits voisins. Google dénonce, de son côté notamment, le montant de l'amende, jugé « disproportionné ».