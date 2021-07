Droits voisins : l'Autorité de la concurrence inflige une amende de 500 millions d'euros à Google

L'injonction 2 portait, elle, sur l'obligation de communiquer aux éditeurs et aux agences de presse les informations nécessaires « à une évaluation transparente de la rémunération due », une obligation qui découle elle aussi de la loi sur les droits voisins. L'autorité de la concurrence estime que cette communication n'a été que « partielle » (les revenus générés par la partie moteur de recherche uniquement), « tardive » et « insuffisante ». L'Express et Libération ont contribué à faire remonter cette injonction, l'un pour défaut de communication de formules et données, l'autre pour un défaut d'éléments sur la construction de la fameuse rémunération.