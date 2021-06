Les députés de La France Insoumise veulent mettre fin à l'HADOPI

Fondée en septembre 2009, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI), et la loi éponyme, ne répondraient plus aux exigences de la lutte contre les usages illégaux des œuvres culturelles, tels que le streaming illégal par exemple. Selon le groupe LFI, la structure serait « inefficace et coûteuse ».