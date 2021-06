Ce que je risque vraiment en téléchargeant illégalement

Si le principe des « listes noires » n’est pas nouveau, les autorités publiques misent sur la notion de « name and shame » pour rendre publique ces listes. Objectif : dévaloriser la réputation des sites mentionnés et ainsi assécher leur offre. L’ARCOM joue aussi sur le principe « follow the money ». Par ce biais, les régies publicitaires et les intermédiaires devront jouer la transparence sur leurs activités pécuniaires avec un service inscrit dans la liste noire. Cette obligation vise à affermir l’obligation de vigilance des annonceurs et de les détourner de l’envie de faire affaire avec ce type de site.

Reste que le contournement de ce type de blocage pays par pays est là encore un jeu d'enfant.