Ccts

C’est une très bonne façon de penser. Comprendre que le marketing qui fixe des prix pour faire un max de profit, ça ne sert à rien. Les gens intelligents utilisent une notion importante qui est « je veux en avoir pour mon argent ».

Je suis prêt à payer plus cher un produit de qualité, durable, dans lequel j’ai confiance. Je n’achèterai jamais un produit « trop cher pour ce que c’est », avec des tas de fonctionnalités marketing dont je me f…, ou survendu comme un produit de luxe qu’il n’est pas. J’ai un age assez avancé pour avoir connu l’époque des produits pensé par des ingénieurs, techniques, qui font envie, avec des gammes simples et claires et surtout adaptées aux utilisateurs. Aujourd’hui ce meme produit passe entre les mains du marketing. « On va monter le prix car ce produit doit etre vu comme un produit de luxe » « on va retirer ces 3 fonctions, ça va pousser les gens à acheter plus cher pour les avoir ». « on va arreter le suivi logiciel, ca poussera les gens a changer ». Au lieu d’avoir des clients satisfaits, tu crées des clients en permanence frustrés !!! Meme chose pour ces abonnements. Paye tes 2 euros de plus pour prime parce que la pub toutes les 10 min à un volume X2 sur ta télé te fait ch…, saigne toi pour ton abo foot car c’est de l’exclusivité, t’es obligé de payer… J’essaie de me tourner vers des marques qui t’en donne pour ton argent. Je suis passionné de technique, j’y arrive…mais j’y passe du temps ! J’ai un appareil photo dont le modèle date de 7-8 ans qui a encore eu des mises à jour et des amélios de performance l’an passé ! Les japonais appellent ça le Kaizen. Tant que tu peux améliorer, fait le. Ca existe encore…mais c’est rare.