Évidemment, quand on est Pavel Durov, on a beaucoup de moyens à sa disposition pour potentiellement s'enfuir. Afin d'éviter cette possibilité, l'homme, qui possède 4 nationalités (russe, émiratie, française et celle de l'île caribéenne de Saint-Christophe-et-Niévès) doit remettre l'ensemble de ses passeports aux autorités.

Reste maintenant à savoir combien de temps va durer l'instruction, quand on sait que Pavel Durov est resté près de 80 heures sous les barreaux. Et l'interdiction de quitter le territoire aura-t-elle des effets négatifs sur la gestion de Telegram ? Ou bien son frère Nikolaï Durov, qui est lui aussi recherché par les autorités françaises, fera-t-il en sorte que la très populaire application de messagerie continue d'avancer et de se développer ?