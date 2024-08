Au fil des jours, on en apprend un peu plus sur ce qui est reproché au créateur de la très populaire application Telegram. On sait ainsi qu'il est l'objet de 12 chefs d'accusation plus ou moins sévères devant la justice française. Mais une nouvelle information qui vient de tomber nous montre que Pavel Durov n'est pas considéré comme seul responsable dans l'affaire. Son frère le serait aussi.