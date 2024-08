Bidouille

Les réseaux sociaux ne sont que la poubelle high tech du 21eme siècle. Quand on voit le patacaisse que l’on nous impose pour trier les ordures ménagères, il est temps de faire la même chose pour ces poubelles high tech. Et n’oublions pas que de plus en plus, de nombreuses villes imposent des sacs poubelle transparents afin de pouvoir vérifier qu’il n’y a pas un intrus dans le sac.