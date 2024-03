Les hackers qui ont attaqué la France jouent la provocation : "Nous nous détendons pendant que..."

Les hackers ont des motivations financières et/ou politiques, lorsqu'ils mènent des attaques informatiques contre des institutions telles que des ministères, comme ce fut le cas le lundi 11 mars 2024 en France. Mais derrière les pirates, on retrouve des êtres humains, faits de chair et de sang qui aiment montrer que leur égo a été satisfait. Les hackers pro-russes du groupe Anonymous Sudan, responsables de l'attaque, le prouvent en provoquant un peu plus les autorités.