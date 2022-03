Anonymous s'en prend aux entreprises françaises qui refusent de quitter la Russie

Cette guerre contre le Kremlin ne s’arrête pas là. Depuis plusieurs jours, le groupe de hackers multiplie les attaques du genre et a déjà ciblé des milliers de sites d'État russes ou biélorusses, mais aussi des centres commerciaux, des banques et des aéroports. Plus fort encore, le collectif d'activistes annonce avoir accédé à plus de 35 000 documents secrets après avoir attaqué le site internet de la Banque centrale de Russie et il s’apprête à en dévoiler certains très bientôt.