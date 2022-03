Anonymous lance un site regroupant près de 400 caméras russes piratées

« Si vous êtes Russe, nous voulons que vous sachiez que l’on vous lave en permanence le cerveau avec de la propagande, et que le Kremlin et Poutine vous mentent. L’Ukraine n’est pas contrôlée par des Nazis, et ils n’ont pas besoin que la Russie les "libère". Il vous faut répondre et vous battre pour vous libérer de votre dictateur. Nous avons conscience que cela peut être effrayant, et plus facile à dire qu’à faire, mais vous avez le monde entier derrière vous, qui vous soutient et vous regarde. N’abandonnez pas votre maison », conclu ce long message à destination du peuple Russe. Rappelons qu'Anonymous n'en est pas à son premier coup. Le groupe avait hacké l'agence spactiale russe ainsi que les services de renseignement du pays.