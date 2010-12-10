Qu’il s’agisse de passer des appels vidéo en télétravail, de participer à des visioconférences ou même de les animer, de streamer vos sessions gaming ou dans le cadre d’un usage personnel, la webcam est devenue un accessoire presque indispensable dans de nombreuses situations. Notre comparatif vous aidera à y voir plus clair pour choisir une webcam pour PC/Mac parmi les modèles que nous avons testés.
Notre sélection des meilleures webcams de 2025
- Logitech Brio 300 : la webcam abordable et performante
- Logitech C920 : la webcam indémodable en 1080p
- Logitech MX Brio : l'IA au service de vos visioconférences
- Elgato Facecam Pro : la meilleure webcam pour les créateurs de contenu
- Razer Kiyo Pro Ultra : une caméra haut de gamme dédiée au streaming
- UltraSharp WB7022 : la webcam premium de Dell
Comment sélectionnons-nous les meilleures webcams ?
Afin de vous proposer cette sélection des meilleures webcams, nous analysons leurs performances ou nous les testons, cela dépend des modèles. Nous prêtons une attention toute particulière à la résolution, aux FPS, au champ de vision, aux fonctionnalités (comme l'autofocus), aux réglages autos, au rapport qualité/prix, mais aussi à pléthore d'autres critères de performances. Pour faire simple, nous analysons autant de détails que possible afin de vous proposer les meilleures webcams du moment avec la plus grande certitude.
Logitech Brio 300 : la webcam abordable et performante
La Logitech Brio 300 mise sur la simplicité et l’efficacité pour répondre aux besoins essentiels des étudiants et télétravailleurs.
Pourquoi choisir cette webcam ?
Cette webcam séduit par son design original en plastique recyclé, sa fixation ingénieuse et sa qualité d’image convaincante en visioconférence. Pensée pour être simple et pratique, elle se destine aux usages quotidiens sans complexité inutile.
Notre avis :
La Brio 300 parvient à conjuguer une image claire, même en basse luminosité, et un micro efficace avec réduction de bruit. Son cache de confidentialité et son installation intuitive renforcent son attrait pour le télétravail.
Elle souffre toutefois de quelques limites, comme l’absence d’autofocus et un câble uniquement en USB-C sans adaptateur. Son prix reste un peu élevé pour un appareil d'entrée de gamme, mais elle s’impose comme un choix fiable et durable pour un usage classique.
Logitech C920 : la webcam indémodable en 1080p
Lancée il y a plus de dix ans, la Logitech C920 reste l’une des webcams les plus populaires du marché.
Pourquoi choisir cette webcam ?
La C920 s’impose par sa robustesse et sa longévité, offrant une captation 1080p fluide et nette, encore appréciable pour la visioconférence aujourd'hui. Sa compatibilité universelle et son rapport qualité/prix en font un incontournable.
Notre avis
La C920 continue d’assurer une image claire et des couleurs équilibrées, idéale pour le travail ou les appels personnels. Son micro stéréo intégré capte correctement la voix, même si les solutions modernes font mieux.
Malgré son âge, elle reste une valeur sûre pour ceux qui cherchent une webcam fiable sans se ruiner. Les modèles plus récents proposent davantage de réglages et de fonctionnalités, mais peu égalent encore sa polyvalence à petit prix.
Logitech MX Brio : l'IA au service de vos visioconférences
La Logitech MX Brio intègre l’intelligence artificielle pour offrir une image impeccable et adaptée aux environnements changeants.
Pourquoi choisir cette webcam ?
Grâce à son capteur Sony Starvis et ses ajustements automatiques, la MX Brio délivre une qualité d’image remarquable en 4K comme en Full HD. Conçue pour les professionnels, elle facilite les appels sans réglages complexes.
Notre avis
La MX Brio brille par sa simplicité d’utilisation : l’exposition, la balance des blancs et l’autofocus se règlent en temps réel avec efficacité. Le Show Mode ajoute une dimension pratique pour les présentations de documents.
On regrette l’absence de certaines fonctions comme le floutage d’arrière-plan intégré et une captation vocale encore perfectible. Malgré cela, elle reste une webcam haut de gamme qui met réellement l’image au service de la productivité.
Elgato Facecam Pro : la meilleure webcam pour les créateurs de contenu
Conçue pour les streamers et vidéastes, la Facecam Pro mise sur la 4K à 60 fps pour offrir un rendu professionnel.
Pourquoi choisir la Elgato Facecam Pro ?
Avec son grand capteur Sony et son logiciel Camera Hub complet, cette webcam permet de capturer des vidéos détaillées et fluides. Elle s’intègre parfaitement à l’écosystème Elgato, notamment avec le Stream Deck.
Notre avis
La Facecam Pro impressionne par la qualité de son image, sa netteté et ses nombreuses options de réglage. Son grand angle de 90° se prête aussi bien aux plans serrés qu’aux décors plus larges.
Elle exige toutefois un éclairage bien contrôlé pour donner le meilleur, et son encombrement comme son prix la destinent surtout aux créateurs exigeants. Dans ce cadre, elle s’impose comme une référence du marché.
Razer Kiyo Pro Ultra : une caméra haut de gamme dédiée au streaming
Razer place la barre très haut avec la Kiyo Pro Ultra, pensée pour offrir une image proche des appareils photo professionnels.
Pourquoi choisir cette webcam ?
Grâce à son immense capteur et à son ouverture f/1.7, cette webcam excelle dans les environnements sombres et restitue une image nette et colorée. Son suivi de visage dopé à l’IA est un atout de taille pour le streaming.
Notre avis
La Kiyo Pro Ultra séduit par la précision de son rendu 4K, ses couleurs éclatantes et son autofocus réactif. Même sans éclairage d’appoint, elle parvient à fournir une image claire et agréable.
Son prix élevé, son format imposant et la limite du 30 fps en 4K restreignent un peu son usage. Elle reste néanmoins un outil puissant pour les streamers souhaitant un rendu de haute qualité sans passer à une caméra dédiée.
Dell UltraSharp WB7022 : la webcam premium de Dell
Avec la WB7022, Dell mise sur une webcam haut de gamme pensée pour les environnements professionnels exigeants.
Pourquoi choisir cette webcam ?
Capable de filmer en 4K et dotée d’un champ de vision ajustable, cette webcam cible les utilisateurs cherchant une qualité d’image supérieure. Son design élégant et sa compatibilité élargie séduisent les entreprises.
Notre avis
La WB7022 offre une image détaillée, avec de bons ajustements automatiques pour les réunions en ligne. Sa finition premium et ses options de montage flexibles lui permettent de s’intégrer facilement dans un bureau moderne.
Elle n’est pas la plus polyvalente pour le grand public, mais elle répond parfaitement aux besoins des professionnels qui privilégient fiabilité et qualité d’image lors de visioconférences importantes.
Webcam : les réponses à toutes vos questions
Quelle résolution choisir pour ma webcam ?
Beaucoup de webcams intégrées aux ordinateurs portables se contentent d’une définition de 720p, ce pour quoi la qualité de capture est généralement médiocre. La définition Full HD est aujourd’hui la plus répandue, le 1080p offre en effet une meilleure qualité d’image avec des webcams dont le tarif est largement plus accessible que celui des modèles 4K. Une webcam 1080p sera suffisante dans la plupart des cas, sauf s’il s’agit de produire des vidéos dans le cadre d’une chaîne YouTube par exemple. Beaucoup de créateurs de contenus utilisent smartphones ou caméra professionnelle pour enregistrer leurs vidéos, mais une webcam 4K peut tout à fait convenir pour débuter. Néanmoins, rien ne vous empêche d’opter pour une webcam 4K si vous souhaitez obtenir un rendu plus net et détaillé et une expérience vidéo plus qualitative.
Que choisir entre une webcam à 30 et à 60 fps ?
Selon la webcam choisie, il vous sera possible d’obtenir un taux de rafraichissement limité à 30 fps ou une webcam capable de monter à 60 fps, bien sûr tout en conservant la possibilité de filmer à 30 fps. Ce chiffre correspond en fait au nombre d’images par secondes que la caméra est capable de capturer. Plus ce nombre est élevé, plus la vidéo sera fluide. Sur ce point, toutes les webcams ne se valent pas. Les webcams 4K sont par exemple souvent limitées à une fréquence de 30 fps lorsque la vidéo est capturée dans cette définition, en revanche il est possible d’augmenter la cadence à 60 fps en abaissant la définition. Une capture à 30 fps sera suffisante dans la plupart des cas, visez plus haut pour la création de contenus ou le streaming.
Quels critères scruter pour choisir la meilleure webcam ?
Hormis la définition et la fréquence d’image, il est important de regarder d’autres critères avant de choisir sa webcam. On pense notamment au champ de vision, qui peut être plus ou moins large, à ses fonctionnalités comme l’autofocus, la correction automatique de la luminosité (souvent associée à un mode HDR), le cadrage intelligent ou encore le suivi du sujet, ou encore de savoir si un logiciel l’accompagne. Pour certains, la qualité des microphones intégrés peut également être importante. En règle générale les microphones d’une webcam ne permettent pas d’obtenir une captation vocale exceptionnelle, il convient donc de vérifier le nombre de microphones, leur portée, et la présence ou non de technologies de réduction de bruits.
Un cache de confidentialité est-il vraiment utile ?
Le cache de confidentialité n’est rien d’autre qu’un couvercle ou une languette permettant de couvrir le capteur afin d’éviter à quiconque d’obtenir des images de votre webcam à votre insu. Il est de plus en plus répandu et on le trouve désormais même sur les ordinateurs portables, parfois intégrés de manière fonctionnelle et d’autres fois pas du tout, comme le faisaient Huawei et Honor sur ses précédentes gammes par le biais d’une touche factice qui s’ouvre et se referme à l’appui. Quoi qu’il en soit, la majorité des webcams dédiées embarquent aujourd’hui un cache de confidentialité.
Est-il possible d’utiliser son smartphone comme webcam ?
Vous pouvez tout à fait vous passer de webcam pour utiliser votre smartphone à la place. Plusieurs solutions logicielles existent pour transformer votre smartphone Android ou iOS en webcam, certaines sont payantes, d’autres gratuites avec des fonctionnalités forcément un peu plus limitées. En s’équipant d’un support pour positionner correctement votre téléphone, celui-ci peut se transformer en une webcam tout à fait convaincante.