La Brio 300 parvient à conjuguer une image claire, même en basse luminosité, et un micro efficace avec réduction de bruit. Son cache de confidentialité et son installation intuitive renforcent son attrait pour le télétravail.

Elle souffre toutefois de quelques limites, comme l’absence d’autofocus et un câble uniquement en USB-C sans adaptateur. Son prix reste un peu élevé pour un appareil d'entrée de gamme, mais elle s’impose comme un choix fiable et durable pour un usage classique.

Envie d’en savoir plus sur la Logitech Brio 300 ? Consultez notre test dédié !